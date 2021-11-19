Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $79 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года на лондонской бирже ICE снижалась на 3,06%, до $78,75 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:09. В последний раз стоимость Brent была ниже $79 за баррель 4 октября 2021 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К 14:30 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $79,14 за баррель (-2,58%).

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 2,7%, до $76,29 за баррель.