ЕБРР готов расширить программу «Зеленые города» в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приветствует присоединение большего числа городов Азербайджана к программе "Зеленые города", сказала в эксклюзивном интервью Trend глава представительства ЕБРР в Баку Камола Махмудова.

"Мы очень рады, что Гянджа присоединилась к этой программе ЕБРР в 2020 году. Инвестиции в улучшение сферы управления твердыми бытовыми отходами и внедрение более эффективного уличного освещения станут частью первоначального взаимодействия банка с Гянджой в рамках этой инициативы. Параллельно с этим Гянджа разработает свой собственный план действий по созданию "зеленого города", выявляя местные экологические проблемы и предлагая план их решения с помощью определенных мер и инвестиций в устойчивую инфраструктуру. Мы приветствуем присоединение других городов Азербайджана к программе ЕБРР "Зеленые города", чтобы они также могли извлечь выгоду из "зеленых" инвестиций, стать частью растущей сети городов и улучшить свои экологические показатели", - сказала она.

Махмудова отметила, что банк активно продвигает "зеленые" инвестиции в инфраструктуру.

"Города в регионах ЕБРР сталкиваются с многочисленными проблемами, такими как демографические изменения, неадекватные инвестиции в инфраструктуру, плохое качество воздуха. Для их решения банк разработал программу "Зеленые города", которая помогает построить лучшее и более устойчивое будущее для городов и их жителей. Для каждого города - участника программы ЕБРР поддерживает через донорское финансирование подготовку Плана действий по созданию "зеленого города", который оценивает его экологические показатели, определяет экологические приоритеты и меры для решения этих проблем. На сегодняшний день к программе присоединился 51 город в регионах ЕБРР, при этом более 1,1 миллиарда евро уже инвестированы в устойчивую инфраструктуру, а 70 миллионов жителей извлекают выгоду из "зеленых" инвестиций", - сказала она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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