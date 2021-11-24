Поставки азербайджанского газа в Европу включены в список проектов общего интереса ЕС

БАКУ /Trend/ - Проекты поставок азербайджанского газа в Европу включены в список проектов общего интереса Европейского союза (ЕС), сообщает в среду Trend со ссылкой на Еврокомиссию.

Так, в пятый список включены: проект строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предусматривающий транспортировку одного миллиарда кубометров газа в год из Азербайджана в Болгарию; проект увеличения мощности кластера в коридоре Румыния - Венгрия (известный как ROHU/BRUA), который предоставит доступ этих стран к газу из Азербайджана; интерконнектор Болгария - Сербия.

Пятый список проектов общего интереса включает 98 проектов, в том числе 67 по передаче и распределению электроэнергии и 20 газовых.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

Интерконнектор Сербия-Болгария, который обеспечит доступ к "Южному газовому коридору", будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Его строительство должно начаться в этом году. Интерконнектор соединит Сербию с "Южным газовым коридором", а также с некоторыми другими источниками.

Газопровод BRUA будет поставлять газ из Азербайджана через Турцию и Грецию в страны Восточной, а в перспективе - и Западной Европы. Кроме того, по трубопроводу планировалось транспортировать румынский газ, добытый в Черном море.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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