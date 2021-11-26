В Казахстане изучат вопрос расширения мощностей Шымкентского НПЗ после разработки ТЭО

В рамках рабочего визита в г. Шымкент министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев провел на ТОО «ПКОП» совещание по вопросам исполнения производственных показателей НПЗ, а также вопросов расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

Кроме того, рассмотрены мероприятия по обеспечению транспортировки нефти при расширении завода.

По итогам совещания министр поручил:

- приступить к разработке пред-ТЭО увеличения перерабатывающих мощностей завода;

- оптимизировать сроки проведения всех этапов расширения перерабатывающих мощностей ТОО «ПКОП»;

- внести предложения по вопросу переноса начала планового ремонта

на ТОО «ПКОП» с октября на ноябрь 2022 года;

- на фоне снижения добычи нефти на Кумкольской и Актюбинской группе месторождений взять на особый контроль исполнение мероприятий по обеспечению приемлемых качественных характеристик поставляемой нефти.

Также, в ходе визита Министр посетил завод по производству смазочных материалов ТОО «Hill Corporation», завод по производству МТБЭ

ТОО «Шымкентская химическая компания», а также строящийся нефтехимический комбинат ТОО «Standart-Petroleum&Co».