Цена на нефть Brent на Лондонской бирже опустилась ниже $70 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на Лондонской бирже ICE падает на 4,88% - до $69,65 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:31 мск. В последний раз стоимость барреля Brent ниже отметки в $70 была 23 августа 2021 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 4,92% - до $66,51 за баррель.

К 16:40 мск стоимость Brent замедлила падение до $70,38 за баррель (-3,91%), WTI снижалась на 4,03%, до 67,13 за баррель.