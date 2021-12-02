Достигнуты договоренности с иностранными компаниями по использованию потенциала возобновляемых источников энергии в Азербайджане – Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ - Достигнуты договоренности с иностранными компаниями по использованию потенциала возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе Энергетического инвестиционного форума ЦАРЭС.

Шахбазов подчеркнул, что на освобожденных территориях Азербайджана создаются зоны «зеленой энергии», достигнуты договоренности с иностранными компаниями о строительстве ветряных и солнечных электростанций для использования потенциала возобновляемых источников энергии в стране.

По словам министра, инициатива создания «зеленой зоны» на освобожденных территориях предусматривает применение «зеленых» технологий, эффективных и «умных» систем.

Он напомнил, что на заседании COP26 в Глазго Азербайджан заявил, что намерен превратить освобожденные территории в «зону чистого нуля».

«Сегодня, когда масштабы экологических проблем растут, правительствам нужна сильная энергетическая политика, обеспечивающая при этом устойчивую энергетическую безопасность. Последствия нынешнего энергетического кризиса также показывают, что резкую и поспешную политическую риторику в отношении перехода к «чистой» энергии необходимо пересмотреть с учетом более здорового баланса между энергетической безопасностью и экологической устойчивостью. Общие мировые инвестиции в энергосектор должны утроиться к 2030 году с тем, чтобы достичь нулевого уровня выбросов», - сказал он.