Устойчивое энергоснабжение, зависящее только от одного источника энергии, нереально - министр

БАКУ / Trend / - Устойчивое энергоснабжение, зависящее только от одного источника энергии, нереально, поскольку мы без промедления реализуем амбициозные планы и цели в отношении возобновляемых источников энергии и водорода.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе Энергетического инвестиционного форума ЦАРЭС.

"Мы должны воспользоваться другими способами, которые приведут к нулевым выбросам, в частности, возможностями, предлагаемыми инновационными технологиями, энергоэффективностью. Международный опыт доказывает, что энергия воплощает самые быстрые и наиболее рентабельные решения по сокращению выбросов углерода. Это не совпадение, что энергоэффективность является основным драйвером устойчивой глобальной энергетической системы, поскольку она представляет собой самый чистый и зачастую самый доступный способ удовлетворить потребности в энергии», - сказал он.

Шахбазов считает, что лучшая энергия - это сэкономленная энергия.

"Повышение энергоэффективности приводит к экологическим, экономическим и социальным выгодам, которые являются ключевыми факторами для вовлечения каждой страны в этот процесс. Ожидания в отношении энергоэффективности в мире высоки. Положение, предусматривающее быстрое расширение мер по повышению энергоэффективности, включено в рекомендации конференции по изменению климата COP26. Темпы этого процесса зависят как от политической поддержки, так и от финансирования. Удвоение уровня энергоэффективности за счет создания надежного, устойчивого и эффективного энергетического рынка в регионе в этом десятилетии является основной целью энергетической стратегии ЦАРЭС к 2030 году. Мы можем достичь этого, скоординировав наши усилия при поддержке АБР и других финансовых учреждений", - отметил министр.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn