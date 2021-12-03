БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступила к испытаниям нового мобильного водолазного комплекса, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Согласно сообщению, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и представители компании осмотрели 200-метровый мобильный глубоководный комплекс, установленный на специальной раме на крановом судне «Генерал Алиага Шихлинский» на площадке компании «Зых-2».

Представители руководства SOCAR также ознакомились с эстакадой, построенной для бурения 10 эксплуатационных скважин на месторождении «Нефтяные Камни», а также с работами, проделанными в цехе по очистке и покраске металлоконструкций.

Мобильный глубоководный водолазный комплекс, предназначенный для всех видов подводных работ, был построен компанией Unique Hydra под контролем Американского бюро судоходства, будет эксплуатироваться в основном на месторождении «Гюнешли» и рассчитан на 14 человек.

Руководство SOCAR было проинформировано о том, что близится к завершению процесс подготовки комплекса к морским испытаниям.

Комплекс оборудован системой пожаротушения и противодымными респираторами.

Он будет сдан в эксплуатацию после завершения ходовых испытаний.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)