Нефть дешевеет на опасениях инвесторов за спрос

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на опасениях инвесторов за спрос из-за ковидных ограничений в некоторых странах. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,31%, до 74,19 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 70,78 доллара.

На рынке нефти в пятницу наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы опасаются за спрос на "черное золото". Некоторые страны сообщили о введении дополнительных ограничений на передвижение вследствие распространения коронавирусного штамма "омикрон".

Вечером в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США, которая также может повлиять на цены. За предыдущую рабочую неделю их число не изменилось и составило 467 агрегатов.