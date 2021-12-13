Объем поставок нефти по трубопроводу БТД достиг 500 млн тонн (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Объем поставок нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) достиг 500 миллионов тонн, передает в понедельник Trend со ссылкой на компанию bp.

«Экспортный нефтепровод БТД, оператором которого является компания bp, достиг значительного показателя, транспортировав в общей сложности 500 миллионов тонн нефти с Сангачальского терминала недалеко от Баку в Джейхан через Азербайджан, Грузию и Турцию. Эта веха была достигнута 12 декабря, когда 500-миллионная тонна каспийской нефти была загружена на 4 922-й по счету танкер Nordorse и отправлена в Триест (Италия)», - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, эффективность и эксплуатационная надежность БТД повысилась с 75 процентов при запуске до нынешнего уровня в 99,9 процента.

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1 768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров – Грузии, 1 076 километров – по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью – 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), MOL (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (5 процентов), Total (5 процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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