Азербайджанская нефть незначительно подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 декабря выросла на 0,26 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 76,5 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,25 доллара и составила 75,67 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,06 доллара - до 71,68 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 декабря понизилась на 0,07 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 74,25 доллара за баррель.

Официальный курс на 14 декабря составляет 1,7 AZN/1USD.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)