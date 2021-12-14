ФАО продолжит всемерную поддержку в реализации высокого потенциала Туркменистана - Координатор по Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - ФАО готова продолжать оказывать всемерную поддержку в реализации высокого потенциала Туркменистана. Об этом заявил Субрегиональный координатор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Центральной Азии Виорел Гуцу в интервью газете "Нейтральный Туркменистан", передает Trend.

"Туркменистан является важным партнером, с которым ФАО намерена расширять взаимодействие по широкому спектру направлений сельского хозяйства и охраны окружающей среды”, - сказал он.

Партнерство, как отметил Гуцу, будет усилено посредством реализации Рамочной программы по сотрудничеству на 2021–2025 годы, подписанным между Правительством Туркменистана и ФАО.

По словам координатора ФАО по Центральной Азии, документ послужит поиску новых перспективных направлений в области цифровизации сельского хозяйства с применением телематических систем, развитию точного земледелия с использованием механизмов "нулевой" обработки земли, борьбе с деградацией земель, управлению лесным хозяйством и сохранению экосистем, реализации задач ЦУР.

“Хочу твердо заверить, что ФАО готова продолжать оказывать всемерную поддержку в реализации высокого потенциала Туркменистана, предлагая новые практики, способные внести институциональный, научно-практический и технологический вклад в социально-экономическое развитие государства”, - добавил Гуцу.