Нефть дешевеет на данных о ее запасах в США

Мировые цены на нефть в среду утром заметно снижаются на данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в стране меньше, чем ожидалось. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,04%, до 72,93 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,23%, до 69,86 доллара.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 10 декабря на 0,815 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 2,6 миллиона. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует минэнерго США.

Кроме того, инвесторы оценивают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором агентство прогнозирует, что мировая добыча нефти в декабре будет опережать спрос благодаря росту в США и странах ОПЕК+. "Поскольку эта тенденция к росту продолжится и в 2022 году, США, Канада и Бразилия, похоже, могут добывать нефть на самых высоких годовых уровнях, что приведет к увеличению общего объема добычи нефти вне ОПЕК+ на 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2022 году", — также говорится в сообщении агентства.