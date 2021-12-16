Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром заметно растут на данных минэнерго США о серьёзном снижении ее запасов за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,72%, до 74,42 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,97%, до 71,56 доллара.

Нефтяные инвесторы продолжают оценивать еженедельную статистику минэнерго США о запасах нефти и добыче. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 декабря опустились на 4,6 миллиона баррелей при прогнозе снижения показателя только на 2,1 миллиона. Запасы снижаются третью неделю подряд. Добыча нефти в стране за неделю осталась на отметке в 11,7 миллиона баррелей в день.

"Тем не менее, нефть по-прежнему столкнется с некоторыми препятствиями в ближайшей перспективе, поскольку опасения по поводу быстрого распространения штамма "омикрон" продолжают вырисовываться на рынке", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением штамма коронавируса "омикрон". По данным СМИ, Великобритания и Южная Африка сообщают о большом количестве новых ежедневных случаев выявленных инфицированных коронавирусом, что привело к дополнительным ограничениям на передвижение.