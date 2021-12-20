Нефть дешевеет более чем на 2%

Мировые цены на нефть в понедельник утром падают на 2% и более на неуверенности в спросе на сырьё из-за продолжающейся истории с очередным штаммом нового коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,57%, до 71,63 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 3,09%, до 68,67 доллара.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. Это грозит очередными карантинными ограничениями, которые неизбежно скажутся на перспективах глобальной экономики и спроса на сырье, что негативно для стоимости нефти.

При этом по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки были зафиксированы рекордные более чем 93 тысячи новых инфицирований коронавирусом в целом. А Австрия ранее уже ввела особые требование для въезда на свою территорию по этому поводу.

Переживают очередной подъем заболеваемости ковидом и США и ожидают дальнейшего распространения "омикрона", который, как считается, обладает повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи спрогнозировал подъем заболеваемости с повышенной нагрузкой на американские больницы по мере распространения нового штамма. По его словам, США ждут сложные недели.

"Нынешний рост случаев заражения вирусом, вероятно, может привести к тому, что некоторые американцы отменят свои планы на праздники", — считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.