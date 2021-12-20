Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе изменились разнонаправленно, сообщает в понедельник Trend.
Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 4,82 доллара (6,78 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 75,92 доллара за баррель.
Максимальная цена на нее в отчетный период составила 77,1 доллара за баррель, минимальная - 75,05 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 75,08 доллара за баррель, что на 0,23 доллара (0,34 процента) меньше показателя позапрошлой недели.
Максимальная цена на нее в данный период составила 76,25 доллара за баррель, минимальная - 74,21 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS снизилась на 0,85 доллара (1,18 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 71 доллар за баррель.
Максимальная цена на URALS в данный период составила 72,12 доллара за баррель, минимальная – 70,06 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.
По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated снизилась на 1,32 процента, или 0,99 доллара - до 73,67 доллара за баррель.
Максимальная цена на Brent составила 74,76 доллара за баррель, минимальная - 72,83 доллара за баррель.
|
Сорт нефти/дата
|
06.12.21
|
07.12.21
|
08.12.21
|
09.12.21
|
10.12.21
|
Средняя цена
|
Azeri LT CIF
|
$76,50
|
$75,49
|
$75,05
|
$77,10
|
$75,50
|
$75,92
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$75,67
|
$74,64
|
$74,21
|
$76,25
|
$74,65
|
$75,08
|
Urals (EX NOVO)
|
$71,68
|
$70,66
|
$70,06
|
$72,12
|
$70,49
|
$71,00
|
Brent Dated
|
$74,25
|
$73,54
|
$72,83
|
$74,76
|
$73,00
|
$73,67
Официальный курс на 20 декабря составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev