Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе изменились разнонаправленно, сообщает в понедельник Trend.

Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 4,82 доллара (6,78 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 75,92 доллара за баррель.

Максимальная цена на нее в отчетный период составила 77,1 доллара за баррель, минимальная - 75,05 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 75,08 доллара за баррель, что на 0,23 доллара (0,34 процента) меньше показателя позапрошлой недели.

Максимальная цена на нее в данный период составила 76,25 доллара за баррель, минимальная - 74,21 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS снизилась на 0,85 доллара (1,18 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 71 доллар за баррель.

Максимальная цена на URALS в данный период составила 72,12 доллара за баррель, минимальная – 70,06 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated снизилась на 1,32 процента, или 0,99 доллара - до 73,67 доллара за баррель.

Максимальная цена на Brent составила 74,76 доллара за баррель, минимальная - 72,83 доллара за баррель.

Сорт нефти/дата 06.12.21 07.12.21 08.12.21 09.12.21 10.12.21 Средняя цена Azeri LT CIF $76,50 $75,49 $75,05 $77,10 $75,50 $75,92 Azeri Light FOB Ceyhan $75,67 $74,64 $74,21 $76,25 $74,65 $75,08 Urals (EX NOVO) $71,68 $70,66 $70,06 $72,12 $70,49 $71,00 Brent Dated $74,25 $73,54 $72,83 $74,76 $73,00 $73,67

Официальный курс на 20 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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