В Баку пройдет азербайджано-турецкий энергетический форум

БАКУ /Trend/ - Первый азербайджано-турецкий энергетический форум пройдет в Баку 21-22 декабря под сопредседательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации, 21 декабря в рамках форума состоятся встречи рабочих групп экспертов из обеих стран в сферах нефтехимии, энергетики, возобновляемых источников энергии и регулирования. Также турецкая делегация побывает на Сангачальском терминале.

22 декабря на форуме ожидается подписание документов между Азербайджаном и Турцией.

Отметим, что первый азербайджано-турецкий энергетический форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.

(Автор: Назрин Исрафилова)