В Шуше строится большая автозаправочная станция - SOCAR

БАКУ/Trend/ - В Шуше строится большая автозаправочная станция (АЗС), уже строятся и достраиваются АЗС в Агдаме и Физули.

Как сообщает карабахское бюро Trend, об этом заявил президент азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, сегодня в Восточном Зангезуре построена первая АЗС.

"В Азербайджане уже начались строительные работы под руководством Президента Ильхама Алиева. Была сдана в эксплуатацию первая АЗС, построенная на дороге Горис-Гафан. Это международная АЗС. Здесь также будут заправляться иностранные транзитные автомобили. Сегодня тут создана прекрасная инфраструктура", - сказал Абдуллаев.

Президент SOCAR сообщил, что в Восточном Зангезуре активно ведутся работы.

"Как вы знаете, по поручению Президента Ильхама Алиева разрабатывается программа газоснабжения освобожденных земель. Уже строятся и достраиваются станции для подачи топлива в Агдаме, Физули. Kapital Bank открыл здесь филиал. Здесь можно будет покупать топливо в любой валюте", - сказал Абдуллаев.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)