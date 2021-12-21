Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 20 декабря понизилась на 3,46 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 72,04 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 3,47 доллара и составила 71,18 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,7 доллара - до 66,72 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 20 декабря снизилась на 3,97 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 69,03 долларов за баррель.

Официальный курс на 21 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)