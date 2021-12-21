В Азербайджане в 2022-2024 гг. добыча нефти превысит 34 млн тонн - министр

БАКУ /Trend/ - Прогнозируется, что в 2022-2024 годах в Азербайджане будет добыто более 34 миллионов тонн нефти.

Об этом сказал во вторник министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на конференции на тему «Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня и завтра», сообщает Trend.

Следуя динамике роста добычи газа, ожидается, что в 2024 году она достигнет 50 миллиардов кубометров, сказал Шахбазов.

По словам министра, к концу ноября 2021 года около 7,3 миллиарда кубометров природного газа было транспортировано в Европу по долгосрочным контрактам и краткосрочным спотовым операциям.

"Таким образом, это способствовало поставкам природного газа европейским потребителям на более выгодных условиях и обеспечило энергетическую и экологическую безопасность. Кроме того, у Азербайджана есть потенциал для увеличения поставок в Европу. Если у европейских потребителей появится дополнительный спрос на газ, в этом направлении будут предприняты соответствующие шаги, и в будущем география наших поставок может быть расширена. Могут начаться поставки газа и в регион Западных Балкан, и в ряд других стран Восточной Европы", - сказал Шахбазов.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)