Министр энергетики Турции прибыл в Баку

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез прибыл в Баку для участия в первом азербайджано-турецком энергетическом форуме. Как сообщает во вторник Trend, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

Отметим, что первый азербайджано-турецкий энергетический форум пройдет в Баку 21-22 декабря под сопредседательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

22 декабря на форуме ожидается подписание документов между Азербайджаном и Турцией.

Первый азербайджано-турецкий энергетический форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.