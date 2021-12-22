Началось бурение второй разведочной скважины SWAP в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Началось бурение второй разведочной скважины на мелководье Абшеронского полуострова (SWAP) в Азербайджане, передает Trend со ссылкой на bp.
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