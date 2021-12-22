В 2022 году туркменский газ будет поставлен в Азербайджан
Азербайджан в сотрудничестве с Турцией сможет быстрее достичь цели по переходу на «зеленую энергию» – министр
В Азербайджане изменения ставок акцизов не коснутся социально незащищенных слоев населения - Государственная налоговая служба
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Азербайджан в сотрудничестве с Турцией сможет быстрее достичь цели по переходу на «зеленую энергию» – министр
В Азербайджане изменения ставок акцизов не коснутся социально незащищенных слоев населения - Государственная налоговая служба
В Азербайджане подготовлен новый документ в связи с реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья