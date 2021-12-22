В Баку проходит азербайджано-турецкий энергетический форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 декабря в Баку под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза проходит I азербайджано-турецкий энергетический форум.

Как сообщает в среду Trend, в рамках форума между Азербайджаном и Турцией планируется подписать ряд документов.

Отметим, что I азербайджано-турецкий энергетический форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)