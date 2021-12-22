В Баку проходит азербайджано-турецкий энергетический форум (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 22 декабря в Баку под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза проходит I азербайджано-турецкий энергетический форум.
Как сообщает в среду Trend, в рамках форума между Азербайджаном и Турцией планируется подписать ряд документов.
Отметим, что I азербайджано-турецкий энергетический форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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