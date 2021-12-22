С месторождения «Шах Дениз» в Турцию поставлено более 85 млрд кубометров газа – Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - В целом с 2007 года на газовый рынок Турции поставлено более 85 миллиардов кубометров природного газа с месторождения «Шах Дениз».

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе I азербайджано-турецкого энергетического форума в Баку.

«Этот форум - очередной показатель высочайшего уровня отношений между Азербайджаном и Турцией. Наши страны развивают свои отношения по ряду направлений, в том числе в области энергетики. На фоне тех проблем, которые наблюдаются в Европе, Азербайджан является подушкой безопасности с точки зрения поставок энергоресурсов в необходимых объемах», - сказал Шахбазов.

Как отметил министр, в 2023 году Азербайджан планирует нарастить экспорт газа до 13 миллиардов кубометров.

«С июля 2018 года по декабрь 2021-го по TANAP в Турцию было транспортировано 13,6 миллиарда кубометров природного газа. По TANAP за первые 11 месяцев этого года из 7,7 миллиарда кубометров природного газа в Турцию было транспортировано 5,1 миллиарда кубометров. Инвестиции Азербайджана в Турцию превысили 19 миллиардов долларов», - отметил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)