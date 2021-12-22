Турция поддержит Азербайджан при внедрении "Концепции зеленой энергии" в Карабахе - Фатих Донмез

БАКУ /Trend/ - В рамках "Концепции зеленой энергии", которую планируется внедрить на освобожденных территориях, Турция поддержит Азербайджан как с участием государственного, так и частного секторов.

Об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сказал на I азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку, сообщает в среду Trend.

"Турция продолжит координированную с Азербайджаном работу по восстановлению прочного мира в регионе и освобожденных территорий. Верю, что опыт успешного сотрудничества в сфере углеводородной промышленности, в области восстанавливаемой энергии станет толчком для наших связей", - заявил министр.

Отметим, что I азербайджано-турецкий энергетический форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)