Азербайджан в сотрудничестве с Турцией сможет быстрее достичь цели по переходу на «зеленую энергию» – министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в сотрудничестве с Турцией сможет быстрее достичь цели по переходу на «зеленую энергию».

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на I азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.

Министр отметил, что Карабах имеет огромный потенциал в сфере выработки солнечной, ветряной и других видов альтернативной энергии.

«Для турецких компаний в Карабахе созданы большие возможности. В рамках «Концепции зеленой энергии», которую планируется реализовать на освобожденных территориях, Азербайджан как в государственном, так и в частном секторе создаст благоприятные условия для инвестиций. В сотрудничестве с Турцией мы сможем быстрее достичь цели по переходу на «зеленую энергию», а также в сфере борьбы с климатическими изменениями», - сказал Шахбазов.

22 декабря в Баку под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза проходит I азербайджано-турецкий энергетический форум. Форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)