SOCAR активно сотрудничает с турецкими энергокомпаниями в области расширения цепочки поставок - Ровнаг Абдуллаев

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR активно сотрудничает с турецкими энергокомпаниями в области расширения цепочки поставок.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду президент азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев в ходе I азербайджано-турецкого энергетического форума в Баку.

"SOCAR является одной из самых крупных и устойчивых компаний нефтегазовой отрасли в нашем регионе. Запущен ряд новых проектов нашей компании как в Турции, так и в Азербайджане. Мы также ведем активное сотрудничество с турецкими энергокомпаниями как в области развития совместных проектов, так и в области расширения цепочки поставок. Турция - это страна, которая имеет выход на ряд стран мира, в том числе на рынок США, и это сотрудничество выгодно и для Азербайджана. Хоть Азербайджан не имеет прямого выхода к океанам, но у нас есть выход к трубопроводам, которые способны прокачивать нефтегазовую продукцию на необходимые нам рынки", - сказал он.

Абдуллаев отметил, что SOCAR также работает с турецкими компаниями над защитой энергопроектов от внешних угроз, как физических, так и кибер.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)