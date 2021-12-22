Оцениваются предложения по экспорту электроэнергии из Нахчывана в Турцию - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - В настоящее время оцениваются перспективы экспорта электроэнергии из Нахчывана в Турцию, развития трехстороннего формата в сфере электроэнергетики, проекты, а также предложения турецких компаний по проекту строительства газотурбинной теплоэлектростанции установленной мощностью 550 мегаватт.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на I азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.

По его словам, Турция делится своим богатым опытом в сфере развития возобновляемых источников энергии и либерализации электроэнергетического рынка, что является поддержкой совместным шагам двух стран в процессе энергетической трансформации.

"Считаю, что сегодня есть все необходимые условия для достижения успехов в сфере "зеленой энергии", - сказал Шахбазов.

Отметим, что I азербайджано-турецкий энергетический форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)