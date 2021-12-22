Азербайджан продолжит изучать опыт Турции в переходе на "зеленую" энергию - Тебриз Аммаев

БАКУ/Trend/ - Азербайджан продолжит изучать опыт Турции в переходе на "зеленую" энергию.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Тебриз Аммаев в ходе I азербайджано-турецкого энергетического форума в Баку.

"Проект перехода на "зеленую" энергию затронет и социальную сферу. Таким образом планируется установка солнечных панелей на крышах домохозяйств. Мы продолжим изучать опыт Турции в этом направлении и привлекать турецких инвесторов и компании в этот сектор", - сказал он.

По словам Аммаева, до 2050 года Азербайджан намерен сократить производственные выбросы до 40 процентов.

"Азербайджан успешно сотрудничает с Турцией как в нефтегазовом секторе, так и в области возобновляемых источников энергии. В Азербайджане потенциал выработки электроэнергии ветряными станциями составляет 3 тысячи мегаватт, солнечными - свыше 23 тысяч, био - 380 мегаватт и гидро - 520 мегаватт", - сказал он.

Как отметил Аммаев, также подписаны соглашения с иностранными компаниями на строительство ветряной станции мощностью 40 мегаватт (ACWA POWER), 230 мегаватт солнечной энергии (MASDAR) и солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт (bp).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)