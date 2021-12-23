Количество абонентов SOCAR Georgia Gas превысило 800 тысяч

БАКУ /Trend/ - Количество абонентов SOCAR Georgia Gas увеличилось с 2008 года с 78 тысяч до 808 тысяч, сообщает Trend в четверг со ссылкой на азербайджанскую государственную нефтяную компанию SOCAR.

Как отмечается, ООО “SOCAR Energy Georgia” через свои дочерние предприятия управляет 112 автозаправочными станциями, 16 сервисными центрами и 5 нефтяными терминалами, а также организует оптовую и розничную продажу нефтепродуктов из Азербайджана и третьих стран на грузинском рынке.

«Компания распределяет и поставляет природный газ в регионы Грузии и управляет местными газовыми сетями. Кроме того, созданный в 2006 году Кулевский нефтяной терминал SOCAR осуществляет транспортировку нефтепродуктов на западные рынки», - говорится в сообщении компании.

(Автор: Ляман Зейналова)

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