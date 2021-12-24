Рост добычи природного газа в Азербайджане компенсирует снижение производства нефти – МВФ

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что добыча углеводородов в Азербайджане останется стабильной, поскольку увеличение добычи природного газа компенсирует снижение продуктивности стареющих нефтяных месторождений, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчет Международного валютного фонд (МВФ).

«Рост ненефтяного ВВП Азербайджана, по прогнозам, достигнет 3,5 процента по итогам 2021 года, а затем стабилизируется на уровне 2,5 процента в среднесрочной перспективе. Ожидается, что по итогам нынешнего года инфляция в Азербайджане вырастет до четырех процентов, а в среднесрочной перспективе - останется на уровне трех процентов. Согласно прогнозам, в 2021 году текущий счет вернется к положительному сальдо в размере около 2,5 процента ВВП, поскольку цены на нефть восстановятся», - говорится в отчете.

Эксперты МВФ отмечают, что распространение более опасных штаммов коронавируса и/или замедление внедрения вакцин от COVID-19 может замедлить восстановление азербайджанской экономики.

«Более медленное, чем ожидалось, восстановление мирового спроса на нефть также представляет угрозу для нефтяного сектора. С другой стороны, более быстрое, чем ожидалось, восстановление мировой экономики может привести к росту цен на нефть и газ, увеличению доходов и укреплению фискального и внешнего баланса», - говорится в отчете.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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