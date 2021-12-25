Bloomberg: трейдеры прогнозируют высокие цены на газ в Европе до 2023 года

Цены на газ в Европе останутся высокими весь следующий год, в том числе в летние месяцы. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Цены на форвардные контракты за последний месяц выросли более чем вдвое, и трейдеры полагают, что беспрецедентный рост продлится до начала 2023 года. Газ будет дорогим даже в жаркую погоду», — пишет агентство.

Так, цены на летние контракты на этой неделе превысили 100 евро (113 долларов) за мегаватт-час, что является самым высоким показателем за всю историю торгов. При этом газопровод «Северный поток — 2», как заявили в Германии, не будет одобрен в первой половине 2022 года. Это, полагают трейдеры, может привести к ограничению поставок летом, когда Европе понадобится газ для заполнения хранилищ.

Старший аналитик Rystad Energy в Норвегии Каушал Рамеш отметил, что пока не видит обстоятельств, способствующих снижению цен. Повышение цен на форвардные контракты «предполагает еще один год нестабильности и сохранение высоких цен», резюмировал он.