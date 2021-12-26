Казахстан увеличил выработку и импорт электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В сентябре 2021 года в Казахстане производство и импорт электроэнергии составили 9,1 миллиарда киловатт-часов, что на восемь процентов больше, чем в сентябре прошлого года, и на 0,9 процента превышает показатель августа нынешнего года, передает Trend со ссылкой на статистические данные Казахстана.

За девять месяцев 2021 года этот показатель составил 85,3 миллиарда киловатт-часов, что на восемь процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Производство электроэнергии в Казахстане в сентябре 2021 года составило девять миллиардов киловатт-часов (рост на 7,5 процента относительно сентября прошлого года и на 2,5 процента - относительно августа нынешнего года), в то время как импорт электроэнергии составил 146,8 миллиона киловатт-часов (рост на 53,5 и снижение на 48,2 процента соответственно).

Казахстан в сентябре экспортировал 148,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии (снижение на 7,1 процента относительно сентября 2020 года и рост на 20,1 процента относительно августа 2021 года), в то время как остальные девять миллиардов киловатт-часов были реализованы на внутреннем рынке.

Экспорт электроэнергии по итогам девяти месяцев 2021 года составил 2,2 миллиарда киловатт-часов (рост на 55,5 процента относительно аналогичного периода прошлого года).