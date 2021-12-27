Нефть торгуется разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне

Нефть в понедельник утром торгуется без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,16% — до 75,92 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI снижалась на 0,87% — до 73,15 доллара за баррель.

Нефтяные трейдеры под конец календарного года воздерживаются от резких действий. При этом в следующий вторник, 4 января, рынок ждет очередного заседания ОПЕК+.

"Цены на нефть неоднозначны, поскольку фокус смещается на предстоящее заседание ОПЕК + 4 января, на котором альянс, как ожидается, решит, продолжать ли увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в день", — пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

Кроме того, по данным агентства Блумберг, Япония начала продажу нефти из стратегических резервов для снижения цен. Ранее свои стратегические запасы распечатали США, Великобритания, Южная Корея.