Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе изменились разнонаправленно, сообщает в понедельник Trend.

Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 0,77 доллара (1,01 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 76,69 доллара за баррель.

Максимальная цена на нее в отчетный период составила 79,24 доллара за баррель, минимальная – 72,04 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 75,84 доллара за баррель, что на 0,76 доллара (один процент) больше показателя позапрошлой недели.

Максимальная цена на нее в данный период составила 78,40 доллара за баррель, минимальная – 71,18 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS понизилась на 0,09 доллара (0,12 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 70,91 доллара за баррель.

Максимальная цена на URALS в данный период составила 73,19 доллара за баррель, минимальная – 66,72 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated понизилась на 0,39 процента, или 0,29 доллара - до 73,38 доллара за баррель.

Максимальная цена на Brent составила 75,68 доллара за баррель, минимальная – 69,03 доллара за баррель.

Сорт нефти/дата 20.12.21 21.12.21 22.12.21 23.12.21 24.12.21 Средняя цена Azeri LT CIF $72,04 $75,83 $77,45 $79,24 $78,92 $76,69 Azeri Light FOB Ceyhan $71,18 $74,97 $76,59 $78,40 $78,08 $75,84 Urals (EX NOVO) $66,72 $70,38 $71,57 $73,19 $72,70 $70,91 Brent Dated $69,03 $72,72 $74,11 $75,68 $75,37 $73,38

Официальный курс на 27 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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