Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе изменились разнонаправленно, сообщает в понедельник Trend.
Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 0,77 доллара (1,01 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 76,69 доллара за баррель.
Максимальная цена на нее в отчетный период составила 79,24 доллара за баррель, минимальная – 72,04 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 75,84 доллара за баррель, что на 0,76 доллара (один процент) больше показателя позапрошлой недели.
Максимальная цена на нее в данный период составила 78,40 доллара за баррель, минимальная – 71,18 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS понизилась на 0,09 доллара (0,12 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 70,91 доллара за баррель.
Максимальная цена на URALS в данный период составила 73,19 доллара за баррель, минимальная – 66,72 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.
По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated понизилась на 0,39 процента, или 0,29 доллара - до 73,38 доллара за баррель.
Максимальная цена на Brent составила 75,68 доллара за баррель, минимальная – 69,03 доллара за баррель.
|
Сорт нефти/дата
|
20.12.21
|
21.12.21
|
22.12.21
|
23.12.21
|
24.12.21
|
Средняя цена
|
Azeri LT CIF
|
$72,04
|
$75,83
|
$77,45
|
$79,24
|
$78,92
|
$76,69
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$71,18
|
$74,97
|
$76,59
|
$78,40
|
$78,08
|
$75,84
|
Urals (EX NOVO)
|
$66,72
|
$70,38
|
$71,57
|
$73,19
|
$72,70
|
$70,91
|
Brent Dated
|
$69,03
|
$72,72
|
$74,11
|
$75,68
|
$75,37
|
$73,38
Официальный курс на 27 декабря составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev