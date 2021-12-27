Азербайджан c начала года экспортировал в Таиланд нефть более чем на $130 млн

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе-ноябре 2021 года экспортировал в Таиланд нефть на сумму более 134,1 миллиона долларов.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета Азербайджана.

По данным ведомства, в количественном выражении экспорт азербайджанской нефти в Таиланд в отчетный период превысил 277,1 тысячи тонн. Доля Таиланда в нефтяном экспорте Азербайджана составила 1,08 процента.

"За 11 месяцев 2021 года экспорт Азербайджана в Таиланд в целом составил более чем 134,16 миллиона долларов, а импорт из этой страны - 51,42 миллиона долларов", - говорится в отчете.

Азербайджан в январе-ноябре 2021 года в целом экспортировал более 25,537 миллиона тонн нефти, что на 7,5 процента, или 2,074 миллиона тонн меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В стоимостном выражении экспорт нефти превысил 12,285 миллиона долларов, что на 37,46 процента, или 3,348 миллиона долларов больше показателя января-ноября 2020 года.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)