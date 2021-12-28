Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $79 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,02% и достигла $79,02 за баррель. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 13:34.

В последний раз стоимость Brent превышала $79 за баррель 26 ноября 2021 года.

К 13:43 стоимость нефти марки Brent торговалась на уровне $79,1 за баррель (+1,13%).

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2022 года увеличилась на 1,3%, до $76,55 за баррель.