Король Саудовской Аравии поддержал меры ОПЕК+ по уровню добычи нефти
Соглашение ОПЕК+ по уровню добычи нефти является необходимой для стабилизации рынка мерой, Эр-Рияд будет продолжать соблюдать договоренности, заявил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Королевство ... подтверждает свою приверженность продолжению соблюдения условий соглашения ОПЕК+ в связи с его важной ролью в деле стабилизации нефтяного рынка, а также подчеркивает важность соблюдения соглашения всеми странами-участницами", - сказал король в обращении к Консультативному совету королевства.
Монарх отметил, что стабильность и баланс на нефтяном рынке являются основой энергетической политики Саудовской Аравии.
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