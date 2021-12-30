В 2021 г. ОАО «Азерэнержи» ввело в эксплуатацию 23 энергообъекта (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В 2021 году ОАО «Азерэнержи» ввело в эксплуатацию после строительства и реконструкции 23 электростанции и подстанции, сообщает Trend со ссылкой на ОАО.

В сообщении отмечается, что крупнейшая подстанция страны «Абшерон» (500 кВ), стратегически важные подстанции «Хырдалан» и «Говсан» (220 кВ), а также системно важные «Бинагади», «Хырдалан-2», «Маштага» и «Сураханы» (110 кВ) были введены в эксплуатацию после реконструкции с участием Президента Азербайджана.

Реализация программы реабилитации ОАО, охватывающей 2018-2021 годы, была завершена третьего сентября капитальным ремонтном Сумгайытской электросети. В нынешнем году была введена в эксплуатацию новая программа SCADA энергетической системы Азербайджана, завершены работы на энергетическом узле Гобу, который состоит из подстанции (330 кВ) и электростанции установленной мощностью 385 МВт, говорится в сообщении.

По данным ОАО, в 2021 году на освобожденных территориях было построено и реконструировано 13 энергообъектов. При участии Президента Азербайджана состоялась церемония открытия после реконструкции ГЭС «Гюлебирд», малых гидроэлектростанций «Суговушан-1» и «Суговушан-2» в Лачине. Завершены работы на малой ГЭС «Кяльбаджар-1».

На освобожденных территориях было построено девять цифровых подстанций напряжением 110/35/10 кВ. С участием Президента Азербайджана в 2021 году состоялось открытие подстанций «Шуша», «Физули», «Шукюрбейли», «Кяльбаджар», «Джебраил», «Зангилан» и «Губадлы». Завершено строительство подстанций «Агдам-1», «Агдам-2» напряжением 110/35/10 кВ, а также Регионального цифрового центра управления «Карабах» в Агдамском районе, отмечается в информации.

«Все девять построенных подстанций в Карабахе и Восточном Зангезуре полностью оцифрованы, а также подключены к общей энергосистеме Азербайджана. В соответствии с IV промышленной революцией была реализована концепция интеллектуальной энергетической системы и создана модель современных, устойчивых, оцифрованных подстанций. На цифровых подстанциях управление активами, процессами, ресурсами, операциями открытия и подключения, улучшением цепочек поставок и распределения, своевременным устранением дефектов, быстрым решением проблем осуществляется автоматически с помощью программного обеспечения.

На освобожденных территориях по 10 направлениям построена двухцепная ЛЭП напряжением 110 кВ общей протяженностью 365 километров», - говорится в сообщении ОАО.