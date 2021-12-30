Стоимость азербайджанской нефти превысила $81 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 декабря выросла на 2,32 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 81,24 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,37 доллара и составила 80,45 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,41 доллара - до 75,11 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 29 декабря выросла на 2,22 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 77,53 доллара за баррель.

Официальный курс на 30 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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