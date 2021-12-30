Азербайджан за год незначительно сократил экспорт нефти

БАКУ /Trend/ - В январе – ноябре 2021 года Азербайджан экспортировал порядка 25,7 миллиона тонн нефти вместе с конденсатом, что на 334 тысячи тонн, или 1,3 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет министерства энергетики Азербайджана.

По данным ведомства, около 24,5 миллиона тонн было экспортировано консорциумом, а более 1,2 миллиона тонн – Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

В стоимостном выражении экспорт нефти превысил 12,285 миллиарда долларов, что на 37,46 процента больше показателя января - ноября 2020 года.

Азербайджан в указанный период также экспортировал более 1,228 миллиона тонн нефтепродуктов, что на 23,5 процента больше, чем в январе - ноябре прошлого года.

Отметим, что экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в 2020 году составил 29,23 миллиона тонн. Общая стоимость экспортированной в отчетный период нефти составила 9,363 миллиарда долларов. Экспорт нефти в количественном выражении в 2020 году сократился на 5,9 процента по сравнению с 2019 годом, а в денежном выражении - на 36,8 процента.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)