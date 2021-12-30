Азербайджан увеличил добычу газа на месторождениях АЧГ и "Шах Дениз"

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2021 года в Азербайджане было добыто 39,7 миллиарда кубометров газа, из которых 12,1 миллиарда кубометров пришлись на месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), а 20,4 миллиарда кубометров - на "Шах Дениз".

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет министерства энергетики.

Рост добычи составил 17,8 процента (около шести миллиардов кубометров) по сравнению с январем - ноябрем прошлого года.

По данным отчета, добыча газа Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в указанный период составила 7,2 миллиарда кубометров.

По месторождениям "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах Дениз", играющим важную роль в развитии нефтегазовой промышленности Азербайджана, также были уточнены показатели по добыче и экспорту газа. Так, с начала эксплуатации и по первое декабря 2021 года на АЧГ и "Шах Дениз" было добыто 335,7 миллиарда кубометров газа.

По состоянию на первое декабря, на АЧГ добыча составила более 188,7 миллиарда кубометров, на "Шах Дениз" - 147 миллиардов кубометров газа.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)