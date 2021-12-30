Азербайджан за год увеличил экспорт газа почти на 40%

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2021 года азербайджанский экспорт газа достиг почти 16,9 миллиарда кубометров, что почти на 39,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет министерства энергетики.

В указанный период около 7,7 миллиарда кубометров газа было экспортировано в Турцию, 5,1 миллиарда кубометров из которых поставлено по трубопроводу TANAP.

Кроме того, 7,3 миллиарда кубометров газа было транспортировано в Европу и 1,8 миллиарда кубометров - в Грузию, говорится в отчете.

По его данным, в отчетный период по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) было поставлено 92 миллиона кубометров газа.

Отметим, что с начала эксплуатации и по первое декабря 2021 года на АЧГ и "Шах Дениз" было добыто 335,7 миллиарда кубометров газа. Из них 188,7 миллиарда кубометров пришлись на долю АЧГ, а 147 миллиардов кубометров - на "Шах Дениз".

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)