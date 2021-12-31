Цена газа в Европе завершила 2021 год ниже $800 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в последний день уходящего 2021 года опустилась ниже $800 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Последний раз таких низких показателей стоимость голубого топлива достигала в начале ноября, а всего за год цена поднялась почти в 3,5 раза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги в 2021 году на уровне $781 за 1 тыс. куб. м или €66,705 за МВт•ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт•ч). Общее снижение стоимости газа с начала торгов составило около 24%.

Торги газом в январе 2021 года начались на отметке порядка $230 за тыс. куб. м или €18 за МВт•ч. Однако затем глобальный рынок газа столкнулся с кризисом предложения на фоне резкого восстановления спроса в Азии и нехватки мощностей сжиженного природного газа (СПГ). Повышенный спрос на газ в Азии вызвал рост цен и оттянул на себя основные поставки СПГ, что способствовало усилению кризиса в Европе. Там ситуация усугублялась малыми запасами в газохранилищах.

В апреле цена газа начала плавно расти, а августе последовал дальнейший резкий рост с первым в истории преодолением рубежа в $1000, который завершился 6 октября увеличением до колоссальных $1936.

Однако, как потом выяснилось, предел увеличения цены еще не был исчерпан. 21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела психологическую отметку в $2000 за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ, а затем вплотную приблизилась к $2200 (доходила в пике до $2190,4 за тыс. куб. м, или €187,47 за МВт•ч).

Впрочем, в последующие дни цена скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть. А 29 декабря завершилось заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2" - теперь газопровод полностью готов к началу эксплуатации и ожидает одобрения германского регулятора. После этого снижение продолжилось и стоимость газа достигла сегодняшних значений.

Таким образом, цена газа в Европе за год выросла в 3,4 раза в долларовом эквиваленте и в 3,7 раза в евро за МВт•ч.

Стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. По данным "Газпрома", средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 году составит $280 за тыс. кубометр.