Цена нефти на Нью-Йоркской бирже растет более чем на 3% на фоне протестов в Казахстане
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже в четверг резко возросла на фоне протестов в Казахстане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В первые часы после начала торгов стоимость фьючерса на нефть марки WTI выросла на $2,62 (3,39%) и составила $79,81, приближаясь к показателям октября-ноября 2021 года, когда в стране наблюдался резкий рост цен на нефть на фоне энергетического кризиса в остальных частях мира.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Провокации Симонян и армянской диаспоры России в ее лице в действительности направлены против самой России - АНАЛИЗ
Госслужба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Азербайджана обнародовала информацию об оптовых точках продаж муки и ценах
Военно-транспортными самолетами ВКС России идет переброска миротворческих контингентов ОДКБ в Казахстан
Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года "Годом города Шуша" – знаменательное событие в славной истории Азербайджана – шушинец, дирижер Фуад Ибрагимов
Правительство Казахстана установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа
Поставки туркменского газа в Азербайджан через Иран - начало нового сотрудничества в сфере энергетики региона - иранские эксперты
Азербайджанцы глазами украинского ученого: Мирные во времена покоя и разгневанные, как тигры, в поединке с врагом (ФОТО)
Суда Азербайджанского каспийского морского пароходства продолжают грузоперевозки в направлении Казахстана
На первой платной автодороге в Азербайджане предусмотрено строительство более 60 подземных пешеходных переходов - Госагентство
Еще один филиал и отделение Банка АВВ представлены в новой концепции и готовы к обслуживанию клиентов!
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом здании мечети «Ханым Фатимеи Захра» в Ени Гюнешли (ФОТО/ВИДЕО)
Российские подразделения миротворческого контингента приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане