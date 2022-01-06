Цена нефти на Нью-Йоркской бирже растет более чем на 3% на фоне протестов в Казахстане

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже в четверг резко возросла на фоне протестов в Казахстане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В первые часы после начала торгов стоимость фьючерса на нефть марки WTI выросла на $2,62 (3,39%) и составила $79,81, приближаясь к показателям октября-ноября 2021 года, когда в стране наблюдался резкий рост цен на нефть на фоне энергетического кризиса в остальных частях мира.