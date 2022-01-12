Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - В декабре 2021 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 717,6 тысячи баррелей, из которых 597,1 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть и 120,5 тысячи баррелей - на конденсат, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

Отметим, что в соответствии с решением, принятым на 22-м заседании министров стран ОПЕК+, Азербайджан взял на себя обязательство сократить добычу нефти на 64 тысячи баррелей в декабре. Квота Азербайджана на добычу нефти в декабре составляла 654 тысячи баррелей, что на семь тысяч баррелей больше, чем в ноябре.

Таким образом, Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 109,5 процента.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn