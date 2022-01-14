Азербайджанская нефть незначительно подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 января понизилась на 0,33 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 88,12 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,37 доллара и составила 87,35 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась на 0,37 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 82,83 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, снизилась на 0,33 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 86,2 доллара за баррель.

Официальный курс на 14 января составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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