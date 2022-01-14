SOCAR усилила меры безопасности в связи с ухудшением погодных условий

БАКУ /Trend/ - В связи с резким изменением погодных условий Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приостановила работы на открытых производственных площадках и на море, а также усилила меры безопасности.

Об этом сказал в пятницу Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

«82 сотрудника SOCAR, работающих на море, были эвакуированы. Ожидается, что работы возобновятся после улучшения погодных условий», - сказал Ахмедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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