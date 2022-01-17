В случае задержки строительства IGB понадобятся новые срочные переговоры с Азербайджаном – "Булгаргаз"

БАКУ /Trend/ - В случае задержек в строительстве газового интерконнектора между Грецией и Болгарией (IGB) "Булгаргаз" придется вести срочные переговоры по вопросу продолжения поставок азербайджанского газа по альтернативному маршруту, сообщает Trend со ссылкой на заявление "Булгаргаз".

В нем отмечается, что в настоящее время азербайджанский газ доставляется в Болгарию по альтернативному маршруту из-за задержек со строительством IGB. Болгария получает из Азербайджана около 350 миллионов кубометров газа в год, хотя согласована поставка одного миллиарда кубометров в год. Срок действия соглашения с Азербайджаном истекает 30 июня 2022 года.

"Булгаргаз" сообщает, что с азербайджанским поставщиком проведены переговоры об изменении маршрута после «длительного углубленного профессионального анализа и оценки», проведенного совместно с Болгарским энергетическим холдингом (BEH) и министерством энергетики. Соответствующее решение принималось не только руководством газовой компании.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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